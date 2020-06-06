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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 червня 2020, 17:53 30

У Запоріжжі масштабна пожежа, горить взуттєва фабрика

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06 червня 2020, 17:53 30
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Причину пожежі на фабриці встановлюють
Фото: Facebook
Причину пожежі на фабриці встановлюють

У Комунарському районі міста Запоріжжя горить один із цехів взуттєвої фабрики "Міда".

Про це повідомляє місцеве видання Zpost, передає RegioNews.

Полум'я видно далеко за межами району, на місці події працює кілька автомобілів ДСНС та поліція.

За інформацією ДСНС, пожежа виникла у виробничому цеху на четвертому поверсі о 15:42, в чотирьохповерховій будівлі взуттєвої фабрики "Міда".

О 16:55 пожежу локалізовано на площі 400 м.кв. Жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 15 травня було оголошено підозру ще двом працівникам Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в якому під час пожежі в грудні 2019 року загинули 16 осіб.


пожежа ДСНС Запоріжжя Фабрика
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