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На Донбасі чотири обстріли, є поранені - штаб
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 червня 2020, 18:51 4

На Донбасі чотири обстріли, є поранені - штаб

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06 червня 2020, 18:51 4
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Противник випустив сім мін 120-го калібру поблизу Опитного
Фото: flickr
Противник випустив сім мін 120-го калібру поблизу Опитного

Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібру 120 мм, які мають бути відведеними від лінії розмежування.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник випустив сім мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Опитного. Поруч Мар’їнки ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів, а у районі Богданівки використав протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Оріхового окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню із мінометів калібру 82 мм.


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