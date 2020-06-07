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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
07 июня 2020, 13:45 2

В одном из парков Винниччины нашли 600 артснарядов

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07 июня 2020, 13:45 2
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Боеприпасы остались в сельском парке со времен Второй мировой войны
Фото: ГСЧС
Боеприпасы остались в сельском парке со времен Второй мировой войны

600 снарядов времен Второй мировой нашли в сельском парке в Винницкой области

В парковой зоне с. Спиченцы Погребищенского района Винницкой области выкопали более 600 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Саперы изъяли 414 снарядов калибра 45 мм, 213 снарядов калибра 76 мм и один минометный снаряд калибра 82 мм.

Село Спичинцы славится парком, расположенным вокруг построенного в конце 19 века дворца Собанских. Парк уже более 20 лет имеет статус объекта природно-заповедного фонда.

Напомним, ранее десятки снарядов времен Второй мировой войны нашли на Днепропетровщине.


война ликвидация Винницкая область ГСЧС снаряды
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