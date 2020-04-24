Бюджет Вінниці через карантин втратить у першому півріччі майже 400 мільйонів

У Вінниці через карантину втрати бюджету становитимуть близько 376 млн гривень. Тому в місті "заморозять" частину проектів, які планували почати в 2020 році – будівництво доріг, реконструкції і утеплення шкіл та садочків. Премії чиновникам також урізали на 20%

Фото: vinnytsianews.com

У Вінниці через карантину втрати бюджету становитимуть близько 376 млн гривень. Тому в місті "заморозять" частину проектів, які планували почати в 2020 році – будівництво доріг, реконструкції і утеплення шкіл та садочків. Премії чиновникам також урізали на 20%

Про це під час брифінгу 10 квітня заявив мер Сергій Моргунов, пише RegioNews з посиланням на vinnytsianews.com. "Коли ми провели глибокий аналіз можливих втрат бюджету за перше півріччя – 376 млн гривень. Після проведеного системного аналізу, міська рада істотно скоротила капітальні видатки", – сказав Моргунов. Тому в 2020 році не будуть проводити реконструкцію вулиць. На 30% скоротили капітальні витрати по поточних капітальних ремонтах дворів – по заміні тепломереж. Скасували роботи по утепленню школи №23 та дитсадка №73. Тимчасово скасували капітальний ремонт і будівництво інноваційно-технологічного парку "Кристал", який розроблявся в рамках програми Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Також у Вінниці припиняють будівельні роботи по спорткомплексу на вул. Янгеля. За словами мера, це досить серйозні ресурси, які поки місто не може собі дозволити". Раніше повідомлялося, що реконструкція спортивного комплексу повинні завершити до грудня 2019 року. Скоротили витрати і по виконавчому комітету міської ради. Було прийнято рішення про скорочення на 20% премій для всіх працівників Вінницької міської ради. Читайте також: З 1 травня громадський транспорт Вінниці перейде на виключно безготівкову оплату Фонд держмайна продає Вінницький ювелірний завод

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