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16 квітня 2020, 12:41 9

З 1 травня громадський транспорт Вінниці перейде на виключно безготівкову оплату

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16 квітня 2020, 12:41 9
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Розплатитись за проїзд тепер можна буде тільки за допомогою муніципальної картки вінничанина, банківської картки та смартфоном із NFC чіпом- через валідатори
Фото: Дело
Розплатитись за проїзд тепер можна буде тільки за допомогою муніципальної картки вінничанина, банківської картки та смартфоном із NFC чіпом- через валідатори

Про це повідомляє "Вінницякартсервіс", пише RegioNews.

Тим вінничанам, які не встигли забрати свої муніципальні картки у зв’язку з карантином, картки вінничанина доставлять додому, попередньо уточнивши адресу проживання.

Про інші деталі переходу на безготівкові розрахунки в транспорті КП "Вінницякартсервіс" повідомить 21 квітня.

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Вінниця вп'яте перемогла в рейтингу комфортності міст України


Вінниця транспорт гроші плата
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