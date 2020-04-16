З 1 травня громадський транспорт Вінниці перейде на виключно безготівкову оплату

Розплатитись за проїзд тепер можна буде тільки за допомогою муніципальної картки вінничанина, банківської картки та смартфоном із NFC чіпом- через валідатори

Фото: Дело

Розплатитись за проїзд тепер можна буде тільки за допомогою муніципальної картки вінничанина, банківської картки та смартфоном із NFC чіпом- через валідатори

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