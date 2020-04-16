З 1 травня громадський транспорт Вінниці перейде на виключно безготівкову оплату
Розплатитись за проїзд тепер можна буде тільки за допомогою муніципальної картки вінничанина, банківської картки та смартфоном із NFC чіпом- через валідатори
Розплатитись за проїзд тепер можна буде тільки за допомогою муніципальної картки вінничанина, банківської картки та смартфоном із NFC чіпом- через валідатори
Про це повідомляє "Вінницякартсервіс", пише RegioNews.
Тим вінничанам, які не встигли забрати свої муніципальні картки у зв’язку з карантином, картки вінничанина доставлять додому, попередньо уточнивши адресу проживання.
Про інші деталі переходу на безготівкові розрахунки в транспорті КП "Вінницякартсервіс" повідомить 21 квітня.
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