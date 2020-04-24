Засновник "B2B Jewelry" зареєстрував власну політичну партію

Вінницький підприємець, засновник проєкту B2B Jewelry, який називають "фінансовою пірамідою", Микола Гонта зареєстрував власну політичну партію

Фото: Вінниця Інфо

Вінницький підприємець, засновник проєкту B2B Jewelry, який називають "фінансовою пірамідою", Микола Гонта зареєстрував власну політичну партію

Про це інформує Facebook сторінка B2B Jewelry, пише RegioNews.

На офіційній сторінці проєкту в Facebook партію вже презентовано:

"13 квітня була зареєстрована партія "Живіть в достатку" з головою правління Миколою Петровичем Гонтою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що B2B Jewelry позиціонує себе як проєкт, який дозволить розбагатіти на дорогоцінних металах та авансовому вкладенні коштів. Організатори продають ювелірні вироби під брендом "Шарм" ладижинського та вінницького виробництва, а також сертифікати, які нібито дозволять в рази примножити вкладені суми. Економісти ж називають B2B Jewelry нічим іншим як фінансовою пірамідою типу "МММ".

Одним з доказів фінансової авантюри є те, що березні Гонта звернувся до вкладників та пояснив, що виплати відтерміновуються через карантин та тому, що магазини зачиняються.

Зазначимо також, що хоча власну партію у B2B Jewelry презентували у квітні 2020-го,у базі Youcontrol політична партія "Живіть в достатку" зареєстрована майже п'ять років тому. Саме тоді ж її очолив Гонта.