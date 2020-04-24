Засновник "B2B Jewelry" зареєстрував власну політичну партію
Про це інформує Facebook сторінка B2B Jewelry, пише RegioNews.
На офіційній сторінці проєкту в Facebook партію вже презентовано:
"13 квітня була зареєстрована партія "Живіть в достатку" з головою правління Миколою Петровичем Гонтою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що B2B Jewelry позиціонує себе як проєкт, який дозволить розбагатіти на дорогоцінних металах та авансовому вкладенні коштів. Організатори продають ювелірні вироби під брендом "Шарм" ладижинського та вінницького виробництва, а також сертифікати, які нібито дозволять в рази примножити вкладені суми. Економісти ж називають B2B Jewelry нічим іншим як фінансовою пірамідою типу "МММ".
Одним з доказів фінансової авантюри є те, що березні Гонта звернувся до вкладників та пояснив, що виплати відтерміновуються через карантин та тому, що магазини зачиняються.
Зазначимо також, що хоча власну партію у B2B Jewelry презентували у квітні 2020-го,у базі Youcontrol політична партія "Живіть в достатку" зареєстрована майже п'ять років тому. Саме тоді ж її очолив Гонта.
B2BTOKEN: стоимость, эмиссия, обеспечение СТАРТ ПРОДАЖ Б2БТокена
Сегодня мы поговорим про B2BToken. А именно какая будет его стоимость? Какая будет стартовая эмиссия? И чем он будет обеспечен? Главная новость - с сегодняшнего дня у вас есть возможность приобрести Б2Б Токен в личном кабинете. Что же такое Токен? Токен - это цифровой актив. не путайте его с Коином. Если говорить простым языком: Токен - это товар, Коин - это валюта. B2B обеспечивает свой Токен чистым биржевым золотом 999 пробы. Цена Токена будет привязана именно биржевому курсу чистого золота, а не изделия. 100 Токенов обеспечены 1 граммом золота. На сегодняшний день Б2Б выпускает по 10 токенов на одного участника проекта, то есть если в проекте сейчас 560 тысяч участников - сумма эмиссии составляет 5 миллионов шестьсот тысяч Токенов. Обеспечение золотом дает гарантию того что токен никогда не опустится ниже стоимости чистого золота на бирже. Стоимость Токена будет рассчитываться по формуле: Цена обеспечения * Коэффициент Коэффициент рассчитывается по формуле (А - Б) / (X - Y). Где, А - это сумма всех выпущенных Токенов; Б - это количество Токенов на Руках; Х - это количество заявок на покупку; Y - это количество заявок на продажу. График цены Токена будет отображаться у вас в личном кабинете. Там же вы сможете в любой момент его купить или продать. Минимальная покупка от 10 Токенов. С сегодняшнего дня вы можете покупать токены в личном кабинете. Покупка осуществляется в долларах через платежные системы https://wallet.advcash.com/ https://goo-gl.su/ConqP http://perfect.money/ https://goo-gl.su/l7HRYQnr https://payeer.com/ https://goo-gl.su/nRgf Ну еще одна хорошая новость - 13 апреля была зарегистрирована партия "Живите в достатке” с главой правления Николаем Петровичем Гонтой. Информацию о ней вы можете посмотреть на открытом ресурсе Open data BotОпубліковано B2B Jewelry Official Четвер, 16 квітня 2020 р.
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