14:25  24 апреля
Саакашвили: Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ
13:25  24 апреля
Коронавирус обнаружили в женском монастыре где находится резиденция митрополита Онуфрия
11:27  24 апреля
Основатель "B2B Jewelry" зарегистрировал собственную политическую партию
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
24 апреля 2020, 13:04 2

Бюджет Винницы из-за карантина потеряет в первом полугодии почти 400 миллионов

Читайте також
українською мовою
24 апреля 2020, 13:04 2
Читайте також українською мовою
В Виннице из-за карантина потери горбюджета будут составлять около 376 млн гривен. Поэтому в городе "заморозят" часть проектов, которые планировали начать в 2020 году – строительство дорог, реконструкции и утепления школ и садиков. Премии чиновникам также урезали на 20%
Фото: vinnytsianews.com
В Виннице из-за карантина потери горбюджета будут составлять около 376 млн гривен. Поэтому в городе "заморозят" часть проектов, которые планировали начать в 2020 году – строительство дорог, реконструкции и утепления школ и садиков. Премии чиновникам также урезали на 20%

Об этом во время брифинга 10 апреля заявил мэр Сергей Моргунов, пишет RegioNews со ссылкой на vinnytsianews.com.

"Когда мы провели глубокий анализ возможных потерь бюджета за первое полугодие – 376 млн гривен. После проведенного системного анализа, городской совет существенно сократила капитальные расходы", – сказал Моргунов.

Поэтому в 2020 году не будут проводить реконструкцию улиц. На 30% сократили капитальные расходы по текущим капитальных ремонтах дворов – по замене теплосетей. Отменили работы по утеплению школы №23 и детский сад №73.

Временно отменили капитальный ремонт и строительство инновационно-технологического парка "Кристалл", который разрабатывался в рамках программы Министерства иностранных дел Республики Польша.

Также в Виннице приостанавливают строительные работы по спорткомплексу на ул. Янгеля. По словам мэра, это достаточно серьезные ресурсы, которые пока город "не может себе позволить". Ранее сообщалось, что реконструкция спортивного комплекса должны завершить к декабрю 2019 года.

Сократили расходы и по исполнительному комитету, городскому совету. Было принято решение о сокращении на 20% премий для всех работников Винницкого городского совета.

Читайте также: С 1 мая общественный транспорт Винницы перейдет на исключительно безналичную оплату

Фонд госимущества продает Винницкий ювелирный завод


Винница мер бюджет бюджетные деньги премия ремонт дорог ремонт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Основатель "B2B Jewelry" зарегистрировал собственную политическую партию
24 апреля 2020, 11:27
Мэр и глава ОГА обнародуют разное количество больных COVID-19 в Ровно
23 апреля 2020, 15:50
Мэры Ровно и Черкасс идут в отпуска в разгар коронавируса
23 апреля 2020, 11:53
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 апреля 2020, 22:15
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Олег Бегаль
Дмитрий Гордон
Валерия Ясницкая
Все блоги »
Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал"
24 апреля 2020, 12:00
Жена-миллионерша и российский шпион: что известно о новоназначенном главе Закарпатской ОГА Алексее Петрове
23 апреля 2020, 15:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »