Бюджет Винницы из-за карантина потеряет в первом полугодии почти 400 миллионов

В Виннице из-за карантина потери горбюджета будут составлять около 376 млн гривен. Поэтому в городе "заморозят" часть проектов, которые планировали начать в 2020 году – строительство дорог, реконструкции и утепления школ и садиков. Премии чиновникам также урезали на 20%

Фото: vinnytsianews.com

В Виннице из-за карантина потери горбюджета будут составлять около 376 млн гривен. Поэтому в городе "заморозят" часть проектов, которые планировали начать в 2020 году – строительство дорог, реконструкции и утепления школ и садиков. Премии чиновникам также урезали на 20%

Об этом во время брифинга 10 апреля заявил мэр Сергей Моргунов, пишет RegioNews со ссылкой на vinnytsianews.com. "Когда мы провели глубокий анализ возможных потерь бюджета за первое полугодие – 376 млн гривен. После проведенного системного анализа, городской совет существенно сократила капитальные расходы", – сказал Моргунов. Поэтому в 2020 году не будут проводить реконструкцию улиц. На 30% сократили капитальные расходы по текущим капитальных ремонтах дворов – по замене теплосетей. Отменили работы по утеплению школы №23 и детский сад №73. Временно отменили капитальный ремонт и строительство инновационно-технологического парка "Кристалл", который разрабатывался в рамках программы Министерства иностранных дел Республики Польша. Также в Виннице приостанавливают строительные работы по спорткомплексу на ул. Янгеля. По словам мэра, это достаточно серьезные ресурсы, которые пока город "не может себе позволить". Ранее сообщалось, что реконструкция спортивного комплекса должны завершить к декабрю 2019 года. Сократили расходы и по исполнительному комитету, городскому совету. Было принято решение о сокращении на 20% премий для всех работников Винницкого городского совета. Читайте также: С 1 мая общественный транспорт Винницы перейдет на исключительно безналичную оплату Фонд госимущества продает Винницкий ювелирный завод

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