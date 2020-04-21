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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 14:23 10

У Вінниці студенти-медики просять відправити їх додому в Індію

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21 квітня 2020, 14:23 10
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В Інтернеті з’явилось відео, де індійські студенти українських вишів, зокрема і Вінницького медуніверситету нарікають на неналежні умови в гуртожитках та відсутність засобів особистого захисту, та просять уряд Індії повернути їх додому через ризик зараження коронавірусом
Фото: скрін видео
В Інтернеті з’явилось відео, де індійські студенти українських вишів, зокрема і Вінницького медуніверситету нарікають на неналежні умови в гуртожитках та відсутність засобів особистого захисту, та просять уряд Індії повернути їх додому через ризик зараження коронавірусом

Про це повідомило "The News Minute”, пише RegioNews.

У Вінницькому медичному університеті керівництво спростовує слова студентів:

"У наших гуртожитках студенти живуть відповідно до норм. З 12 березня студенти медуніверситету навчаються дистанційно. З гуртожитків виходять максимум по двоє. Всіх, хто виходять, записують, більше ніж на пів години покидати гуртожиток не можна. На вході є антисептик, виходять всі в масках. Коли був дефіцит масок, ми допомогли студентам їх пошити, зараз засоби захисту вже є в аптеках. В нас декілька гуртожитків, всі хто зараз потребує житла забезпечені", — прокоментував Сергій Заїка проректор з науково-педагогічної роботи з міжнародних зв’язків Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

За словами Сергія Заїки студенти вже зверталися до посольства Індії, проте рішення поки немає через складну ситуацію з епідемією в середині країни. Така ж проблема і в інших іноземних студентів, які через епідемію не можуть повернутись на Батьківщину.

"Невідомо, де їм краще тут чи там. Я постійно спілкуюсь з індійською стороною, в них кожного дня тільки офіційно виявляють тисячу нових випадків зараження. Якщо посольство вирішить питання щодо евакуації ми не будемо заперечувати. Така ж ситуація з йорданськими студентами, Ліван порушує це питання. Студенти не розуміють, що якщо вони прилетять, то їх треба десь розмістити на 2 тижні карантину. Літак це так само місце скупчення, якщо один студент виявиться хворим, то великий ризик захворіти для всіх. В нас зараз навчається 1,5 тисячі індійських студентів я розумію їх, вони сумують і хвилюються, — розповів Сергій Заїка.

За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

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коронавірус карантин Вінниця медики студент гуртожиток Індія
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