Кличко: за роботу з хворими на коронавірус, лікарі отримали по 30-50 тис. грн

Київські лікарі, що працюють з хворими на коронавірус, за березень отримали зарплати від 30 до 50 тисяч гривень

Фото:facebook:merkieva

Київські лікарі, що працюють з хворими на коронавірус, за березень отримали зарплати від 30 до 50 тисяч гривень

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, передає RegioNews.

"Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев’яти посадових окладів", – сказав Віталій Кличко.

За словами мера, лікарі за березень отримають загалом від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри – 25-30 тисяч і молодший медичний персонал – 20-25 тисяч гривень.

У середньому доплата за березень медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить: лікарям – 17 тисяч гривень, медичним сестрам – 13 тисяч гривень, молодшому медичному персоналу – 11 тисяч.

За словами Кличка, працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах із дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень. Для цього місто додатково виділило 12,4 млн грн.

Так, у середньому за цей період лікарі Центру отримають премію в 9,8 тисячі гривень, фельдшери – 5,5 тисячі, а санітари – 1,9 тисячі гривень.

Також Департамент охорони здоров’я КМДА закуповує за кошти резервного фонду столиці ліки, що застосовують для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я планує запровадити регулярний процес тестування на наявність коронавірусу усіх лікарів, які працюють із хворими.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)