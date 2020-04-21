12:29  21 квітня
На Буковині з підозрою на коронавірус померли двоє братів 19 і 25 років
13:12  21 квітня
Ректор ХДУ задекларував мільйон гривень і нову квартиру в столиці
10:58  20 квітня
ООС: на Великдень окупанти шість разів обстріляли позиції українських військових
UA | RU
UA | RU
21 квітня 2020, 12:46 10

Кличко: за роботу з хворими на коронавірус, лікарі отримали по 30-50 тис. грн

Читайте также
на русском языке
21 квітня 2020, 12:46 10
Читайте также на русском языке
Київські лікарі, що працюють з хворими на коронавірус, за березень отримали зарплати від 30 до 50 тисяч гривень
Фото:facebook:merkieva
Київські лікарі, що працюють з хворими на коронавірус, за березень отримали зарплати від 30 до 50 тисяч гривень

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, передає RegioNews.

"Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев’яти посадових окладів", – сказав Віталій Кличко.

За словами мера, лікарі за березень отримають загалом від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри – 25-30 тисяч і молодший медичний персонал – 20-25 тисяч гривень.

У середньому доплата за березень медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить: лікарям – 17 тисяч гривень, медичним сестрам – 13 тисяч гривень, молодшому медичному персоналу – 11 тисяч.

За словами Кличка, працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах із дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень. Для цього місто додатково виділило 12,4 млн грн.

Так, у середньому за цей період лікарі Центру отримають премію в 9,8 тисячі гривень, фельдшери – 5,5 тисячі, а санітари – 1,9 тисячі гривень.

Також Департамент охорони здоров’я КМДА закуповує за кошти резервного фонду столиці ліки, що застосовують для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я планує запровадити регулярний процес тестування на наявність коронавірусу усіх лікарів, які працюють із хворими.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


коронавірус Київ медики лікарі Віталій Кличко КМДА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Буковині з підозрою на коронавірус померли двоє братів 19 і 25 років
21 квітня 2020, 12:29
Як протидіють коронавірусу в ЗСУ
21 квітня 2020, 12:08
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 квітня 2020, 13:16
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 квітня 2020, 13:16
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
14 квітня 2020, 19:06
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Ярослав Ємельяненко
Валерія Ясницька
Всі блоги »
Херсонщина: скандальний Великдень Мангера
21 квітня 2020, 12:00
Мінус мільярд: Туристична галузь Львова підраховує збитки від карантину
20 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »