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На Буковині з підозрою на коронавірус померли двоє братів 19 і 25 років
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21 квітня 2020, 12:29 33

На Буковині з підозрою на коронавірус померли двоє братів 19 і 25 років

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21 квітня 2020, 12:29 33
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Молодший з братів помер на Великдень, 19 квітня, а сьогодні, 21 квітня – старший з братів. У лікарні з важкою вірусною пневмонією перебувають інші члени родини померлих
Молодший з братів помер на Великдень, 19 квітня, а сьогодні, 21 квітня – старший з братів. У лікарні з важкою вірусною пневмонією перебувають інші члени родини померлих

Про це пише RegioNews з посиланням на molbuk.com.

У Чернівецькій області помер 25-річний чоловік, в якого підозрюють коронавірусну інфекцію COVID-19.

Цю інформацію підтвердила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"25-річний пацієнт з села Їжівці Сторожинецького району помер у Сторожинецькій центральній районній лікарні. Чоловік з підозрою на коронавірус перебував на апараті штучної вентиляції легень і був у важкому стані. Результати тестування на COVID-19 будуть відомі вже найближчим часом".


Померлий – брат 19-річного хлопця, який помер увечері 19 квітня 2020 року. У лікарні з важкою вірусною пневмонією на інвазії знаходяться родичі померлого.

Нагадаємо, на Буковині зареєстровано вже 988 випадків захворювання на коронавірус.

За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

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