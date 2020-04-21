На Буковині з підозрою на коронавірус померли двоє братів 19 і 25 років

Молодший з братів помер на Великдень, 19 квітня, а сьогодні, 21 квітня – старший з братів. У лікарні з важкою вірусною пневмонією перебувають інші члени родини померлих

Молодший з братів помер на Великдень, 19 квітня, а сьогодні, 21 квітня – старший з братів. У лікарні з важкою вірусною пневмонією перебувають інші члени родини померлих

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