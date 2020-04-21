На Буковині з підозрою на коронавірус померли двоє братів 19 і 25 років
Про це пише RegioNews з посиланням на molbuk.com.
У Чернівецькій області помер 25-річний чоловік, в якого підозрюють коронавірусну інфекцію COVID-19.
Цю інформацію підтвердила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
"25-річний пацієнт з села Їжівці Сторожинецького району помер у Сторожинецькій центральній районній лікарні. Чоловік з підозрою на коронавірус перебував на апараті штучної вентиляції легень і був у важкому стані. Результати тестування на COVID-19 будуть відомі вже найближчим часом".
Померлий – брат 19-річного хлопця, який помер увечері 19 квітня 2020 року. У лікарні з важкою вірусною пневмонією на інвазії знаходяться родичі померлого.
Нагадаємо, на Буковині зареєстровано вже 988 випадків захворювання на коронавірус.
За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.
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