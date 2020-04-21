В Виннице студенты-медики просят отправить их домой в Индию
Об этом сообщил "The Minute News”, пишет RegioNews.
В Винницком медицинском университете руководство опровергает слова студентов:
"В наших общежитиях студенты живут в соответствии с нормами. С 12 марта студенты медуниверситета обучаются дистанционно. Из общежитий выходят максимум по двое. Всех, кто выходят, записывают, больше чем на пол часа покидать общежитие нельзя. На входе есть антисептик, выходят все в масках. Когда был дефицит масок, мы помогли студентам их пошить, сейчас средства защиты уже есть в аптеках. У нас несколько общежитий, все кто сейчас нуждается в жилье обеспечены", — прокомментировал Сергей Заика проректор по научно-педагогической работе и международных связей Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова.
По словам Сергея Заики студенты уже обращались в посольства Индии, однако решения пока нет из-за сложной ситуации с эпидемией в середине страны. Такая же проблема и в других иностранных студентов, которые из-за эпидемии не могут вернуться на Родину.
"Неизвестно, где им лучше здесь или там. Я постоянно общаюсь с индийской стороной, в них каждый день только официально выявляют тысячи новых случаев заражения. Если посольство решит вопрос об эвакуации мы не будем возражать. Такая же ситуация с иорданскими студентами, Ливан поднимает этот вопрос. Студенты не понимают, что если они прилетят, то их надо где-то разместить на 2 недели карантина. Самолет это так же место скопления, если один студент окажется больным, то большой риск заболеть для всех. У нас сейчас обучается 1,5 тысячи индийских студентов я понимаю их, они скучают и волнуются, — рассказал Сергей Заика.
По данным Центра общественного здоровья, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
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