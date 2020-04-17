У Порошенка передали для медпрацівників 30 тисяч захисних костюмів

30 тисяч комплектів індивідуального захисту для медичного персоналу, закуплені в Китаї за рахунок компанії "Рошен" та Фонду Порошенка, вже надходять до лікарень у всій Україні

30 тисяч комплектів індивідуального захисту для медичного персоналу, закуплені в Китаї за рахунок компанії "Рошен" та Фонду Порошенка, вже надходять до лікарень у всій Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності". "Третю партію з 10 тисяч костюмів сьогодні відправлено до лікарень. У Черкаську область - 1900 костюмів, 1300 - до лікарень Дніпропетровської області. До Кременчука Полтавської області - 1100 костюмів, таку саму кількість - 1100 комплектів - відправлено до лікарень Хмельницької області. Столичні лікарні отримали ще 1100 костюмів. По 800 костюмів передають у Львівську та Тернопільську області, в Івано-Франківськ - 600, у Чернівці - 500. 800 костюмів розподілено до лікарень Волині, Вінниччини, Закарпаття, Одеси, Рівного та Херсона", - йдеться в повідомленні. Також буде доставлено 10 тисяч високоякісних захисних окулярів для лікарів. Захисні костюми для медиків протягом трьох тижнів передано у 21 регіон України. "Лікарі мають бути забезпечені всіма необхідними засобами захисту", - переконаний лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

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