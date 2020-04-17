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17 квітня 2020, 15:29

У Порошенка передали для медпрацівників 30 тисяч захисних костюмів

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17 квітня 2020, 15:29
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30 тисяч комплектів індивідуального захисту для медичного персоналу, закуплені в Китаї за рахунок компанії "Рошен" та Фонду Порошенка, вже надходять до лікарень у всій Україні
30 тисяч комплектів індивідуального захисту для медичного персоналу, закуплені в Китаї за рахунок компанії "Рошен" та Фонду Порошенка, вже надходять до лікарень у всій Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Третю партію з 10 тисяч костюмів сьогодні відправлено до лікарень. У Черкаську область - 1900 костюмів, 1300 - до лікарень Дніпропетровської області.

До Кременчука Полтавської області - 1100 костюмів, таку саму кількість - 1100 комплектів - відправлено до лікарень Хмельницької області.

Столичні лікарні отримали ще 1100 костюмів. По 800 костюмів передають у Львівську та Тернопільську області, в Івано-Франківськ - 600, у Чернівці - 500.

800 костюмів розподілено до лікарень Волині, Вінниччини, Закарпаття, Одеси, Рівного та Херсона", - йдеться в повідомленні.

Також буде доставлено 10 тисяч високоякісних захисних окулярів для лікарів.

Захисні костюми для медиків протягом трьох тижнів передано у 21 регіон України. "Лікарі мають бути забезпечені всіма необхідними засобами захисту", - переконаний лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.


коронавірус Петро Порошенко Європейська солідарність лікарі медики
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