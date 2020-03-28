17:10  28 березня
У понеділок Верховна Рада може затвердити трьох міністрів
16:46  28 березня
Двох військових поранили на Донбасі: один у важкому стані
16:35  28 березня
"Голос" вніс у Раду проект постанови про звільнення Ємця з посади міністра
UA | RU
UA | RU
28 березня 2020, 17:26 38

У Києві 30-річний пацієнт з COVID-19 знаходиться у важкому стані

Читайте также
на русском языке
28 березня 2020, 17:26 38
Читайте также на русском языке
Решта хворих стабільні, їх стан задовільний
Решта хворих стабільні, їх стан задовільний

Про це повідомила головний лікар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва Людмила Антоненко на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

За словами Антоненко, сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва знаходиться 38 хворих коронавірусом. Всі вони стабільні, крім одного.

Молодий чоловік 30-ти років, з важкою двосторонньої тотальної пневмонією вчора був підключений до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), так звані "штучні легені".

"Зараз ми боремося за життя цього пацієнта. Завдання побороти коронавірус є нашою спільним! Перервіть ланцюг заражень, залишаючись вдома. Саме цим ви допоможете нам вистояти, а ми будемо допомагати важкохворим вижити. Бережімо один одного і цінуємо кожну мить життя! " - резюмувала Антоненко.

За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).


коронавірус Київ лікарні
Серед хворих на коронавірус буковинців троє – у важкому стані, 35 – лікуються амбулаторно
28 березня 2020, 16:19
Нардепка Ганна Скороход захворіла СOVID-19
28 березня 2020, 13:00
На Тернопільщині на коронавірус захворів 21 медик
28 березня 2020, 12:18
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 березня 2020, 18:41
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
28 березня 2020, 17:49
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Останні Популярні
Владислав Чечоткін
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Всі блоги »
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став головний медичний чиновник
27 березня 2020, 14:00
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінського
26 березня 2020, 16:15
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »