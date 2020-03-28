Решта хворих стабільні, їх стан задовільний

Решта хворих стабільні, їх стан задовільний

Про це повідомила головний лікар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва Людмила Антоненко на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

За словами Антоненко, сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва знаходиться 38 хворих коронавірусом. Всі вони стабільні, крім одного.

Молодий чоловік 30-ти років, з важкою двосторонньої тотальної пневмонією вчора був підключений до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), так звані "штучні легені".

"Зараз ми боремося за життя цього пацієнта. Завдання побороти коронавірус є нашою спільним! Перервіть ланцюг заражень, залишаючись вдома. Саме цим ви допоможете нам вистояти, а ми будемо допомагати важкохворим вижити. Бережімо один одного і цінуємо кожну мить життя! " - резюмувала Антоненко.

За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.

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