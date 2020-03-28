У Києві 30-річний пацієнт з COVID-19 знаходиться у важкому стані
Про це повідомила головний лікар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва Людмила Антоненко на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.
За словами Антоненко, сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва знаходиться 38 хворих коронавірусом. Всі вони стабільні, крім одного.
Молодий чоловік 30-ти років, з важкою двосторонньої тотальної пневмонією вчора був підключений до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), так звані "штучні легені".
"Зараз ми боремося за життя цього пацієнта. Завдання побороти коронавірус є нашою спільним! Перервіть ланцюг заражень, залишаючись вдома. Саме цим ви допоможете нам вистояти, а ми будемо допомагати важкохворим вижити. Бережімо один одного і цінуємо кожну мить життя! " - резюмувала Антоненко.
За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).
- 18:41 28 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:39 28 березня Росія обмежує рух через кордон з 30 березня
- 18:12 28 березня У Вінниці на COVID-19 захворіли лікарі та кухар онкодиспансеру
- 17:49 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 17:46 28 березня Придбаний Кернесом апарат ШВЛ передали в лікарню
- 17:26 28 березня У Києві 30-річний пацієнт з COVID-19 знаходиться у важкому стані
- 18:41 28 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 17:49 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому