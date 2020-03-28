В Виннице COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Общественное.
роме роддома №2, где от медсестры заразились ее коллеги, такая же ситуация в Подольском региональном центре онкологии, который со вчерашнего на карантине.
Как сообщила главный государственный санитарный врач Винницкой области Валентина Зайцева, в заведении на COVID-19 заболели три врача и повар. Вчера было известно, что опасную инфекцию выявлено у врача-уролога.
Три лікарі та кухар Подільського регіонального центру онкології захворіли на COVID-19. Про це Суспільному телефоном...Опубліковано Суспільне Вінниця Субота, 28 березня 2020 р.
По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19.
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