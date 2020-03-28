В Виннице зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях

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В Виннице зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Общественное.

роме роддома №2, где от медсестры заразились ее коллеги, такая же ситуация в Подольском региональном центре онкологии, который со вчерашнего на карантине.

Как сообщила главный государственный санитарный врач Винницкой области Валентина Зайцева, в заведении на COVID-19 заболели три врача и повар. Вчера было известно, что опасную инфекцию выявлено у врача-уролога.

Три лікарі та кухар Подільського регіонального центру онкології захворіли на COVID-19. Про це Суспільному телефоном... Опубліковано Суспільне Вінниця Субота, 28 березня 2020 р.

По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19.

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