14:46  25 березня
Кожару затримали за підозрою у вбивстві
11:30  25 березня
На Волині коронавірус зафіксовано у семирічної дівчинки
11:44  25 березня
Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
UA | RU
UA | RU
25 березня 2020, 15:04 9

У Вінницькій області медики "втекли” від інфікованого COVID-19

Читайте также
на русском языке
25 березня 2020, 15:04 9
Читайте также на русском языке
У Жмеринці Вінницької області кілька медсестер і санітарок написали заяви на звільнення, як тільки до лікарні госпіталізували першого пацієнта з ознаками COVID-19
Фото: Pixabay
У Жмеринці Вінницької області кілька медсестер і санітарок написали заяви на звільнення, як тільки до лікарні госпіталізували першого пацієнта з ознаками COVID-19

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Vlasno.info.

Інцидент стався у інфекційному відділенні Жмеринської центральної районної лікарні. Медперсонал поскаржився, що їм не видала засоби захисту. Санітарка отримала лише радянський халат інфекціоніста, який був у неробочому стані - він розсипався у неї в руках.

"Коли ми сказали, що не підемо до хворого без захисту, то головний лікар сказав, що звільняйтеся, і ми звільнилися. Так, як немає тестів на коронавірус, ми не можемо бути впевнені, що жоден підозрюваний не заразився. До речі, якби не волонтери, все б лікарі працювали в таких радянських халатах”, - каже колишня працівниця лікарні. Прізвища та імені не називає.

Тим часом головлікар Ростислав Боровський запевнив, що медзаклад забезпечений усім необхідним, аби працювати з інфікованими на COVID-19.

Як інформували RegioNews раніше, в Одесі поліції і медикам довелося розшукувати першого хворого коронавірусом, який здав аналіз і зник.



коронавірус Вінницька область
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:38
У Вінниці на карантин "пішли” скульптури
25 березня 2020, 14:38
Вінницький регіон отримав тести на COVID-19
25 березня 2020, 13:58
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »