У Вінницькій області медики "втекли” від інфікованого COVID-19

У Жмеринці Вінницької області кілька медсестер і санітарок написали заяви на звільнення, як тільки до лікарні госпіталізували першого пацієнта з ознаками COVID-19

Фото: Pixabay

У Жмеринці Вінницької області кілька медсестер і санітарок написали заяви на звільнення, як тільки до лікарні госпіталізували першого пацієнта з ознаками COVID-19

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Vlasno.info. Інцидент стався у інфекційному відділенні Жмеринської центральної районної лікарні. Медперсонал поскаржився, що їм не видала засоби захисту. Санітарка отримала лише радянський халат інфекціоніста, який був у неробочому стані - він розсипався у неї в руках. "Коли ми сказали, що не підемо до хворого без захисту, то головний лікар сказав, що звільняйтеся, і ми звільнилися. Так, як немає тестів на коронавірус, ми не можемо бути впевнені, що жоден підозрюваний не заразився. До речі, якби не волонтери, все б лікарі працювали в таких радянських халатах”, - каже колишня працівниця лікарні. Прізвища та імені не називає. Тим часом головлікар Ростислав Боровський запевнив, що медзаклад забезпечений усім необхідним, аби працювати з інфікованими на COVID-19. Як інформували RegioNews раніше, в Одесі поліції і медикам довелося розшукувати першого хворого коронавірусом, який здав аналіз і зник.



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