Вінницький регіон отримав тести на COVID-19

Вінницька область отримала тест-системи для того, аби оперативно виявляти кількість хворих на коронавірус

Вінницька область отримала тест-системи для того, аби оперативно виявляти кількість хворих на коронавірус

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію на сайті Вінницької ОДА.

"Область має ПЛР-тести для проведення 1700 досліджень. Такі дослідження проводить вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру МОЗ, де безпосередньо відбувається діагностика”, - сказала директор державної установи "Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" Валентина Зайцева.

Додала, що ПЛР-тести - достовірний метод, на відміну від експрес-тестування. Адже швидкі тести проводять лише тим, хто хворіє понад 6 днів.

Як писали RegioNews раніше, 13 березня 25-річну мешканку Вінниці госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з підозрою на коронавірус.