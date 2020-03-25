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25 березня 2020, 13:58

Вінницький регіон отримав тести на COVID-19

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25 березня 2020, 13:58
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Вінницька область отримала тест-системи для того, аби оперативно виявляти кількість хворих на коронавірус
Вінницька область отримала тест-системи для того, аби оперативно виявляти кількість хворих на коронавірус

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію на сайті Вінницької ОДА.

"Область має ПЛР-тести для проведення 1700 досліджень. Такі дослідження проводить вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру МОЗ, де безпосередньо відбувається діагностика”, - сказала директор державної установи "Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" Валентина Зайцева.

Додала, що ПЛР-тести - достовірний метод, на відміну від експрес-тестування. Адже швидкі тести проводять лише тим, хто хворіє понад 6 днів.

Як писали RegioNews раніше, 13 березня 25-річну мешканку Вінниці госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з підозрою на коронавірус.


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