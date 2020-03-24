Хроніки карантину в Полтаві: волонтери влаштували акцію для пенсіонерів

У Полтаві активісти закликали містян узяти під опіку літніх людей та допомогти їм організувати побут під час карантину й уберегтися від зараження коронавірусом

У Полтаві активісти закликали містян узяти під опіку літніх людей та допомогти їм організувати побут під час карантину й уберегтися від зараження коронавірусом

Про це інформують RegioNews із посиланням на "Новини Полтавщини”. З ініціативою виступили Архієпископ Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір, ветеран АТО Олекса Коба, Ірина Різник (Полтавська асоціація бізнесу), Альона Гончаренко (Полтавська платформа), голова ГО "Команда небайдужих” Наталія Гранчак. Просять взяти під опіку літніх людей і допомогти їм пережити карантин та налагодити свій побут. Пропонують розклеїти біля під’їзду оголошення зі своїм контактним номером та бути готовим купити продукти, сходити в аптеку за ліками, допомогти з незначними побутовими справами. Як писали RegioNews раніше, у місті Кропивницький Кіровоградської області волонтери оголосили "акцію особливого періоду” - закликають містян подбати про здоров’я військових, медиків, працівників МНС та поліції.

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