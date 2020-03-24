Навколо Вінниці перекрили дороги: подробиці
Навколо міста Вінниця через карантинні заходи одні дороги перекрили для автомобільного транспорту, а на інших встановили блокпости
Навколо міста Вінниця через карантинні заходи одні дороги перекрили для автомобільного транспорту, а на інших встановили блокпости
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Nа Парижі”.
З 23 березня усі важливі траси, які проходять містом, або довкола нього, почали контролювати військові Нацгвардії. Деякі дороги перекрили на в'їзді до Вінниці великими бетонними блоками.
Напередодні військова частина 3008 Національної гвардії України у соцмережах повідомила про те, що для забезпечення виконання карантинних заходів на в’їздах та виїздах міста Вінниця та Ямпільського району залучено важка техніка та бронеавтомобілі.
Як писали RegioNews раніше, у Вінницькій області у зв’язку з епідемією коронавірусу створили спеціалізовані бригади екстреної меддопомоги, які виїжджатимуть на випадки, де є підозра на зараження атиповою пневмонією.
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