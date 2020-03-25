У Кіровоградській області триває флешмоб StopКоронавiрус

До флешмобу StopКоронавiрус у Кіровоградській області долучилися залізничники локомотивного депо "Помічна”

Фото: Pixabay

До флешмобу StopКоронавiрус у Кіровоградській області долучилися залізничники локомотивного депо "Помічна”

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

Антикоронавірусну акцію підтримали працівники регіональної філії "Одеська залізниця”, які продовжують виконувати свої обов’язки, аби забезпечити безперебійне перевезення вантажів та пасажирів.

Працівники вийшли у робочій формі з медичними масками на обличчі та з плакатами "Ми залишаємося тут заради вас. Будь ласка, залишайтеся вдома заради нас”.

Як писали RegioNews раніше, у місті Кропивницький Кіровоградської області волонтери оголосили "акцію особливого періоду” - закликають містян подбати про здоров’я тих, хто поряд.