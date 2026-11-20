Фото: ГСЧС Киева

Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин нанес массированный удар по Украине демонстративно, пытаясь компенсировать военные и дипломатические неудачи России

Об этом глава государства сообщил по итогам селектора с военными и чиновниками, передает RegioNews.

По словам Зеленского, с ночи Россия запустила по Украине более 400 ударных беспилотников и более 110 ракет, среди которых 27 баллистических.

"Путин нанес удар очень демонстративно – после слабых встреч в Китае и фактического провала его намерения как-то "переделить" мир", – отметил президент.

Он добавил, что Россия пытается компенсировать свои неудачи на фронте и дипломатической арене террором и ударами по гражданской жизни.

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру во многих регионах Украины. Под ударами оказались энергетические объекты, мосты через Днепр, железные дороги, подстанции, энергетические линии и жилые дома.

Зеленский также рассказал о тактике российской атаки. По его словам, враг запускал группы ракет с паузами в 20-30 минут, чтобы усложнить работу спасателей и ликвидацию последствий ударов. Россия также применяла ракеты с кассетными боевыми частями.

Глава государства поручил Министерству иностранных дел связаться с партнерами, готовящими пакеты помощи для противовоздушной обороны, и ускорить их поставку.

Отдельно проговорили с министром обороны Украины коммуникацию с партнерами в США по поставкам ракет PAC-2 и PAC-3

"Очень рассчитываем, чтобы Пентагон отпустил поставки, которые мы ожидаем", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами . В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Погибли шесть человек , среди них – работники коммунального предприятия "Киевводоканал".

Оккупанты также атаковали западные регионы Украины. Ранее сообщалось, что в результате российской атаки на железнодорожную станцию "Скнилов" во Львовской области погибли два человека , еще семеро пострадали.