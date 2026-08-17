На Хмельниччині провели тенісний фестиваль

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У Хмельницькій області провели яскравий тенісний фестиваль. Там зібралось чимало молоді, які об'єднались у спорті

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Камʼянець-Подільський районний осередок разом із Чернівецьким осередком ГО "Захист держави" провели тенісний фестиваль. Активісти поділились відео, як це відбувалось.

Організатори зазначають, що головною метою було об'єднати молодь навколо спорту. Юні учасники фестивалю розповідають, що спочатку нервували, але в результаті фестиваль подарував їм неймовірні емоції.

Нагадаємо, громадська організація "Захист Держави" презентує нову платформу для активних людей — фундаментальний інструмент для тих, хто хоче приєднатися до спільноти активних громадян.