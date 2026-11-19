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Движение молодых Звягельской ячейки ОО "Захист Держави", организовывает новый киберспортивный турнир по Dota 2 в формате 1х1. Соревнования состоятся в рамках проекта "Netix – киберспортивная арена несокрушимой молодежи"

Об этом сообщает ОО "Захист Держави", передает RegioNews.

Общий призовой фонд составляет 20 тысяч гривен. Победитель получит игровой монитор ASGARD с частотой обновления 240 Гц.

Среди других призов – геймерские клавиатуры, мышки, коврики Maincast Edition, гаджеты и сертификаты от партнеров.

Турнир продлится с 17 по 22 ноября и будет проходить полностью онлайн. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено.

Награждение победителей и призеров намечено на 22 ноября. Участников также ждут подарки, угощение и возможность пообщаться с организаторами.

Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке.

Напомним, летом в Хмельницкой области был проведен яркий теннисный фестиваль. Инициировали его Каменец-Подольский районный центр вместе с Черновицким центром ОО "Захист Держави". Организаторы отмечают, что главной целью было объединить молодежь вокруг спорта.