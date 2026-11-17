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Вранці 17 листопада західні регіони України опинилися під масованою атакою російських "шахедів". Під загрозою ударних безпілотників, зокрема Львівська, Тернопільська, Рівненська та Хмельницька області

Про це інформує RegioNews із посиланням на дані офіційної мапи повітряних та обласні військові адміністрації.

На Львівщині очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про загрозу ударних дронів. Мешканців області закликали не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

У Тернопільській ОВА зазначили, що станом на 08:50 в області перебували щонайменше дев'ять ворожих безпілотників. Також повідомлялося про загрозу для Хмельниччини.

За даними обласної влади, протягом доби для Тернопільської області зберігається підвищена небезпека.

На Івано-Франківщині повітряну тривогу через загрозу ударних дронів оголосили в кількох районах. Мешканців закликали залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Місцева влада закликає жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги, перебувати в безпечних місцях та стежити за офіційними повідомленнями.

Як відомо, в ніч на 17 листопада російські військові атакували балістичними ракетами Запоріжжя, Дніпро, Київ, Черкаси та Харків. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про влучання в Північний та Південний мости столиці, окрім цього у місті перебої з водо- та теплопостачанням.