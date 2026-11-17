Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 17 ноября западные регионы Украины оказались под массированной атакой российских "шахедов". Под угрозой ударных беспилотников, в частности, Львовская, Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные официальной карты воздушных и областных военных администраций.

Во Львовской области глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об угрозе ударных дронов. Жители области призвали не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.

В Тернопольской ОВ отметили, что по состоянию на 08:50 в области находились по меньшей мере девять вражеских беспилотников. Также сообщалось об угрозе Хмельнитчине.

По данным областных властей, в течение суток для Тернопольской области сохраняется повышенная опасность.

В Ивано-Франковской области воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов объявили в нескольких районах. Жителей призвали оставаться в укрытиях к официальному отбою.

Местные власти призывают жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, находиться в безопасных местах и следить за официальными сообщениями.

В ночь на 17 ноября российские военные атаковали баллистическими ракетами Запорожье, Днепр, Киев, Черкассы и Харьков. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о попадании в Северный и Южный мосты столицы, кроме этого в городе перебои с водо- и теплоснабжением.