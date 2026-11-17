Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами: пошкоджені будинки й підприємства
У ніч на 17 листопада російські війська майже 20 разів атакували шість районів Дніпропетровської області ракетами та безпілотниками
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпрі пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура та приватний будинок.
У Павлоградському районі під ударами опинилися Павлоград і Троїцька громада. Пошкоджені підприємство та автомобілі.
У Кривому Розі постраждали підприємство й приватний будинок, а в Новопільській громаді – інфраструктура.
У Нікопольському районі росіяни атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади.
У Верхньодніпровській громаді Кам'янського району під удар потрапила інфраструктура.
У Шахтарській громаді Синельниківського району пошкоджений багатоквартирний будинок.
Нагадаємо, у Комишувасі на Запоріжжі завершили пошукові роботи: загинули 72 людини, ще четверо залишаються зниклими безвісти.