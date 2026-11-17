Комбінований удар по Запоріжжю: одна людина загинула, ще 11 постраждали
Вранці 17 листопада ворог здійснив комбіновану атаку на Запоріжжя
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Під ударами опинилися промислові об'єкти у трьох районах міста. Пошкоджені виробничі та складські приміщення, виникли пожежі.
Внаслідок атаки загинув чоловік, ще 11 людей постраждали.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох поранених внаслідок ранкового удару ворога по Запоріжжю.
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Атака на Львівщину: ворожий безпілотник упав у полі неподалік будинку
17 листопада 2026, 09:54Росіяни атакували Смілу на Черкащині вісьмома ракетами: шестеро поранених
17 листопада 2026, 09:29Кличко показав пошкоджений Північний міст: що відомо про відновлення руху
17 листопада 2026, 09:24Росіяни атакували харчове підприємство на Кіровоградщині: є загиблий та поранені
17 листопада 2026, 09:18Захід України під масованою атакою "шахедів": у небі десятки ворожих цілей
17 листопада 2026, 09:05Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами: пошкоджені будинки й підприємства
17 листопада 2026, 08:45Росія атакувала Київ: у чотирьох районах пожежі, є перебої з водою та теплом
17 листопада 2026, 08:37Трамп знову виправдовує Путіна заявами про війну
17 листопада 2026, 08:30Кримський міст знову під ударом: одна з арок могла впасти у воду
17 листопада 2026, 08:27
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі блоги »