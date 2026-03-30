Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні

Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…

Повномасштабна війна – не той час, коли можна говорити про якийсь масштабний розвиток бізнесу. Країна, яка захищається від агресії, до того ж агресії настільки серйозного ворога, думає перш за все про власне виживання, а не про те, як заробити більше грошей.

Втім, навіть у такі часи в Україні з’являються нові робочі місця, нові точки на бізнес-мапі країни. І далеко не завжди пов'язані вони із оборонно-промисловим комплексом (тобто з галуззю, яка напряму працює на війну, армію, словом, на захист держави і країни). Та іноді такі бізнеси виявляються не зовсім такими, як позиціонують себе на публіці. Ба більше – наслідком їхньої діяльності стають досить-таки гучні скандали, які виходять за рамки онлайн-простору, перетворюючись у реальні, не зовсім законні, але цілком очевидні дії.

Бізнес, який розвивається, і скандал з Цимбалюком

Одним із таких випадків стала історія із так званими кофешопами під брендом U420. Сам бізнес позиціонує себе як "унікальні заклади з атмосферою релаксу, стильним дизайном і якісними продуктами на основі канабіноїдів". Звісна річ, продукти ці, як запевняли в U420, є цілком легальними – тобто це ніякі не наркотики, а усього лиш CBD-напої, тобто цілком законні і навіть корисні.

Для більшого ефекту власники мережі розігнали рекламну кампанію через відомих блогерів і взагалі відомих осіб. Так, одним із тих, хто взявся рекламувати U420, став популярний нині актор Тарас Цимбалюк. За що йому, до речі, досить швидко довелося вибачатися і класично обіцяти "в подальшому фільтрувати усі запити ще ретельніше та відповідальніше".

Що ж сталося такого, що ця мережа, яка продає клієнтам легальну, законну і не заборонену в країні продукцію, викликала масове обурення? Справа в тому, що ситуація з "сувенірами" (а саме так представляють товари на сайті мережі) виявилася далеко не такою білою і пухнастою, як це подавалося спочатку.

Так наркотики чи ні?

Так, журналісти відомого проєкту Bihus.Info, зацікавившись роботою цієї мережі, зробили простий і логічний крок – придбали у кількох столичних офлайн-крамницях U420 їхні "сувеніри" і передали придбане на експертизу, причому у дві різні лабораторії, державну, при МВС, та приватну.

Що ж виявилося в результаті? А виявився, як розповіли журналісти, синтетичний канабіоїд, один із різновидів наркотику під назвою "спайс". При цьому, зазначають у Bihus.info, творці цього продукту, імовірно, регулярно змінюють форму речовини у "сувенірі". Навіщо це робиться?

А для того, аби оминати державні обмеження і заборони. Бо той же синтетичний канабіоїд потрапив у список заборонених Кабінетом міністрів речовин лише на початку лютого 2026 року. Значить, достатньо трохи змінити формулу продукту – і він уже автоматично не підпадає під заборону. Тобто його можна продавати відкрито і надалі.

Втім, це ми вже занурюємося у вузькоспеціальні, хіміко-технологічні особливості процесу – а це тема відповідних державних структур. Ми ж звернемо увагу на ту реакцію, яка мала місце у вітчизняному суспільстві після оприлюднення розслідувачами з Bihus.info інформації про не дуже чисту історію із "легальними" "сувенірами" U420.

Погроми, заяви і питання до правоохоронців

Для початку повторимося – ті селебріті, які рекламували мережу, почали вибачатися, зрозумівши, у яку неприємну історію вони вляпалися. Та це був тільки початок. Бо за словами пішли і дії. Дії прості й очікувані. Магазини мережі почали громити.

А громити є що, бо, за наявною інформацією, тільки у Києві за рік таких крамниць відкрилося зо три десятки. З’явилися вони і в інших великих містах. Наприклад, у Харкові, де у кількох районах в таких магазинах (їх у столиці Слобожанщині уже понад десяток) побили вікна. До речі, нападників на одну із крамниць U420, на Салтівці, оперативно затримали правоохоронці. Пізніше розмальовувати та бити вітрини магазинів почали і в інших містах країни.

У Львові ситуація дещо відрізняється від харківської. Там замість побиття вікон на мережу почали наступ місцеві депутати. Так, представниця "Голосу" Вікторія Христенко розповіла, як її 13-річній доньці обіцяли "кайф" у одному із магазинів U420. Можна, звісно, перевести все в жарт і припустити, що і від сувенірної продукції хтось справді кайфоне – але Христенко, яка не тільки мама підлітки, а ще й голова освітньої комісії Львівської міської ради, цю пропозицію її дитині розцінила більш ніж серйозно. Підтримав обурення депутатки і міський голова Львова Андрій Садовий. Який заявив, що оперативно передав відповідні заяви про як мінімум перевірку мережі до поліції та прокуратури.

До речі, погроми крамниць мережі почалися не тільки у Харкові, а і у тому ж Львові. І, звісна річ, у Києві, де магазинів U420, як уже було сказано, найбільше. Виникла навіть версія, що це не стільки обурені громадяни, скільки якісь приховані конкуренти – але з цим уже нехай розбираються правоохоронці.

Хоча перш за все їм все-таки треба буде звернути увагу на те, що ж таки продають у цих кофешопах. Шкода тільки, що це традиційно відбувається тільки тоді, коли їхню увагу звертають журналісти чи громадські активісти. І знову, і знову виникають питання – чому українські силовики можуть помітити хитрі плани ворога, який готує замахи на цілих Гордона чи Стерненка, а сумнівні крамниці, які відкрито торгують у великих містах, уперто не помічають. Чи, скажімо, чому на "контрольні закупівлі" у будинках розпусти їх вистачає, а прийти у "магазин сувенірів" і придбати зразок продукції не виходить…