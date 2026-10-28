Дрони атакували Чернігівщину: пошкоджені лікарня, склад і підприємство
Російські війська минулої доби атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Чернігівської області. Пошкоджені лікарня, складське приміщення, підприємство та автомобіль
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.
За його словами, у Семенівській лікарні внаслідок удару російського безпілотника "Молнія" пошкоджено вікно.
Удень російські війська атакували Чернігів дроном "Герань", унаслідок чого пошкоджень зазнало складське приміщення.
Уночі росіяни завдали удару по підприємству в Корюківці. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.
Крім того, через атаку безпілотника в одному із сіл Любецької громади пошкоджено автомобіль.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 та 88 ударними БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях.