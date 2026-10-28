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28 жовтня 2026, 11:46

Дрони атакували Чернігівщину: пошкоджені лікарня, склад і підприємство

28 жовтня 2026, 11:46
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські війська минулої доби атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Чернігівської області. Пошкоджені лікарня, складське приміщення, підприємство та автомобіль

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, у Семенівській лікарні внаслідок удару російського безпілотника "Молнія" пошкоджено вікно.

Удень російські війська атакували Чернігів дроном "Герань", унаслідок чого пошкоджень зазнало складське приміщення.

Уночі росіяни завдали удару по підприємству в Корюківці. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Крім того, через атаку безпілотника в одному із сіл Любецької громади пошкоджено автомобіль.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 та 88 ударними БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях.

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