Дрони атакували Чернігівщину: пошкоджені лікарня, склад і підприємство

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Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, у Семенівській лікарні внаслідок удару російського безпілотника "Молнія" пошкоджено вікно.

Удень російські війська атакували Чернігів дроном "Герань", унаслідок чого пошкоджень зазнало складське приміщення.

Уночі росіяни завдали удару по підприємству в Корюківці. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Крім того, через атаку безпілотника в одному із сіл Любецької громади пошкоджено автомобіль.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 та 88 ударними БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях.