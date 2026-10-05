Оптична навігація, нова БЧ та компас: у ГУР розкрили деталі нової модифікації реактивних БпЛА "Герань-4"
ГУР оприлюднило розбір нової версії російських реактивних БпЛА "Герань-4", які ворог почав застосовувати восени цього року
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує RegioNews.
Серед ключових оновлень:
- Нова навігація: дрон отримав блок "МОХ" на базі високоточного магнітометра PNI5GA (США), який працює спільно з інерціальним модулем SADRA для зменшення дрейфу гіроскопів. Крім того, на додачу до супутникової та інерціальної навігації інтегровано оптико-електронну систему "Сусанін", яка звіряє маршрут за зображеннями з камер.
- Бойова частина: для ураження мостових конструкцій та опор ліній електропередач почали застосовувати нову бойову частину КРСН (кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження) з кумулятивним струменем.
- Двигун: китайський турбореактивний двигун Telefly замінили на локалізований аналог російського виробництва.
Решта електронних компонентів залишилася ідентичною попереднім моделям.
Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня сили ППО знешкодили 172 із 205 безпілотників, якими РФ атакувала Україну. Зафіксовані влучання на трьох локаціях.
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