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13 жовтня 2026, 07:36

На Львівщині після падіння дрона загорілися три житлові будинки

13 жовтня 2026, 07:36
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Внаслідок падіння збитого російського безпілотника в одному із сіл Львівської області Мурованому зайнялися три будинки

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

За уточненою інформацією, пожежі виникли в Мурованому після падіння безпілотника під час першої повітряної тривоги.

Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Окрім того, у Львові після роботи ППО на одній із вулиць знайшли уламки ворожого БпЛА. Максим Козицький закликав мешканців не наближатися до таких знахідок і не торкатися їх, адже вони можуть здетонувати.

Якщо ви виявили уламки безпілотника або інші підозрілі предмети, необхідно відійти на безпечну відстань, попередити людей поруч і повідомити рятувальників за номером 101.

Нагадаємо, ввечері 12 жовтня російські війська завдали масованого удару по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки й автомобілі.

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