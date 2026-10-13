На Львівщині після падіння дрона загорілися три житлові будинки
Внаслідок падіння збитого російського безпілотника в одному із сіл Львівської області Мурованому зайнялися три будинки
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.
За уточненою інформацією, пожежі виникли в Мурованому після падіння безпілотника під час першої повітряної тривоги.
Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Окрім того, у Львові після роботи ППО на одній із вулиць знайшли уламки ворожого БпЛА. Максим Козицький закликав мешканців не наближатися до таких знахідок і не торкатися їх, адже вони можуть здетонувати.
Якщо ви виявили уламки безпілотника або інші підозрілі предмети, необхідно відійти на безпечну відстань, попередити людей поруч і повідомити рятувальників за номером 101.
Нагадаємо, ввечері 12 жовтня російські війська завдали масованого удару по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки й автомобілі.