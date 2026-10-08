Український бурштин видавали за литовський: за кордон вивезли понад 4,7 тонни

Фото: Прокуратура України

Понад 4,7 тонни українського бурштину на суму близько 10,7 млн грн незаконно вивезли за кордон під виглядом каміння литовського походження. Повідомлено про підозру організатору та трьом учасникам групи

Про це інформує в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що для легалізації походження бурштину фігуранти використовували компанії в Україні та Литві. У квітні 2026 року з Литви до України ввезли 5,9 тонни переважно дрібного бурштину, пилу та піску. Водночас у документах зазначалися значно більші фракції каміння.

Правоохоронці виявили ознаки фіктивності цього імпорту. Зокрема, водії та директор литовської компанії, які за документами мали брати участь у перевезенні, фактично не перебували в Литві. Крім того, українська компанія не здійснювала оплату за договором.

Надалі на складах у кількох областях України незаконно видобутий бурштин сортували, зважували та фасували для подальшого експорту. У документах його вказували як товар литовського походження.

У квітні-червні 2026 року за цією схемою за кордон перемістили понад 4,7 тонни бурштину орієнтовною вартістю 10,7 млн грн.

Під час документування діяльності групи правоохоронці провели понад 20 обшуків.

Чотирьом особам повідомили про підозру у контрабанді товарів, вчиненій з використанням службового становища організованою групою за ч. 3 ст. 201-3 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, влітку на Рівненщині поліцейські викрили підпільний цех з обробки бурштину. Свою діяльність фігуранти розпочали в листопаді торік. Щомісяця вони заробляли орієнтовно 40 тисяч доларів. Незаконний бізнес організував 31-річний житель Сарненського району.