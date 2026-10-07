178,5 млн грн на лісозаготівлю: прокуратура викрила злочинну організацію

Фото: Офіс Генерального прокурора

В Україні викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, заволодівали коштами державних лісогосподарських підприємств під виглядом виконання лісозаготівельних робіт

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

Підконтрольна компанія, яка не мала власних працівників та необхідної техніки, уклала договори з держлісгоспами на загальну суму 178,5 млн гривень.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури організатору та сімом учасникам злочинної організації повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1–3 ст. 255 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, схему організував підприємець із Черкащини, який мав зв’язки у державному лісогосподарському підприємстві. До протиправної діяльності він залучив керівника лісового господарства, лісників та бухгалтерку.

У 2023–2025 роках підконтрольна підприємцю компанія уклала з філіями державних лісогосподарських підприємств у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях договори на виконання лісозаготівельних робіт загальною вартістю 178,5 млн гривень.

Водночас, як встановили правоохоронці, підприємство не мало ні достатньої кількості працівників, ні необхідної техніки для виконання взятих на себе зобов’язань.

За версією слідства, бухгалтерка готувала документи, необхідні для участі компанії в аукціонах та укладення договорів. Надалі лісники підписували акти про нібито виконані роботи, на підставі яких державні підприємства перераховували кошти приватній компанії.

Отримані гроші, за даними слідства, надалі виводили через близько 20 фізичних осіб-підприємців. Кошти переводили у готівку, після чого розподіляли між учасниками злочинної організації.

Наразі правоохоронці встановили один із епізодів, за яким учасники схеми, за даними слідства, заволоділи 9,2 млн гривень коштів філії державного лісогосподарського підприємства на Вінниччині.

Щодо інших можливих епізодів тривають експертизи. Остаточний розмір завданих державі збитків наразі встановлюють.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у трьох областях. Шістьох підозрюваних затримали.

За клопотаннями прокуратури організатору та трьом його співучасникам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, що на Київщині суд зобов’язав відшкодувати майже 558 тисяч гривень збитків, завданих довкіллю незаконною порубкою лісу. Йдеться про вирубку 99 дерев на території одного з лісництв Фастівського району.