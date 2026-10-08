Украинский янтарь выдавали за литовский: за границу вывезли более 4,7 тонны

Фото: Прокуратура Украины

Более 4,7 тонн украинского янтаря на сумму около 10,7 млн грн незаконно вывезли за границу под видом камней литовского происхождения. Сообщено о подозрении организатору и трем участникам группы

Об этом сообщает в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Следствие установило, что для легализации происхождения янтаря фигуранты использовали компании в Украине и Литве. В апреле 2026 года из Литвы в Украину ввезли 5,9 тонны преимущественно мелкого янтаря, пыли и песка. В то же время, в документах отмечались значительно большие фракции камней.

Правоохранители обнаружили признаки фиктивности этого импорта. В частности, водители и директор литовской компании, которые должны были участвовать в перевозке по документам, фактически не находились в Литве. Кроме того, украинская компания не производила оплату по договору.

В дальнейшем на складах в нескольких областях Украины незаконно добываемый янтарь сортировали, взвешивали и фасовали для дальнейшего экспорта. В документах его указывали как товар литовского происхождения.

В апреле-июне 2026 года по этой схеме за границу переместили более 4,7 тонн янтаря ориентировочной стоимостью 10,7 млн. грн.

В ходе документирования деятельности группы правоохранители провели более 20 обысков.

Четверым лицам сообщили о подозрении в контрабанде товаров, совершенном с использованием служебного положения организованной группой по ч. 3 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, летом в Ровенской области полицейские разоблачили подпольный цех по обработке янтаря. Свою деятельность фигуранты начали в ноябре прошлого года. Ежемесячно они зарабатывали ориентировочно 40 тысяч долларов. Незаконный бизнес организовал 31-летний житель Сарненского района.