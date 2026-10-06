У Харкові викрили схему на водійських посвідченнях: хабарі передавали в упаковках від ліків

Фото: прокуратура

У Харкові викрили автоінструктора, який заробляв на "клієнтах". Він брав хабарі за гарантоване складання іспитів

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у квітні 2026 року після успішного складання теорії з Правил дорожнього руху чоловік звернувся до інструктора для проходження практичного навчання. Проте інструктор почав його переконувати, що самостійно скласти іспит неможливо, а тому потрібно заплатити про "допомогу" 10 тисяч гривень.

Він провів для учня пробний проїзд двома екзаменаційними маршрутами, а безпосередньо в день іспиту вони проїхали обраний маршрут ще раз. Щоб не вимовляти суму вголос, підозрюваний показав на екрані свого телефона "10 000". Гроші для конспірації інструктор просив сховати пачку з-під цигарок або упаковку від ліків.

Після отримання грошей інструктора затримали.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.