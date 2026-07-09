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09 липня 2026, 15:59

Бурштинова імперія на Рівненщині: поліція "накрила" цех із прибутком у 40 тисяч доларів щомісяця

09 липня 2026, 15:59
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Фото: поліція Рівненщини
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На Рівненщині поліцейські викрили підпільний цех з обробки бурштину. Свою діяльність фігуранти розпочали в листопаді торік. Щомісяця вони заробляли орієнтовно 40 тисяч доларів

Про це повідомила поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Незаконний бізнес організував 31-річний житель Сарненського району. До протиправної діяльності він залучив іще 5-ох знайомих віком від 17 до 43 років.

Злочинну групу правоохоронці викрили у квітні цьогоріч. Працівники поліції вилучили понад 80 кг "сонячного” каміння, вартістю понад 1,6 млн грн.

Фігуранти скуповували бурштин-сирець різних фракцій без відповідних підтверджуючих документів, який видобувався на територіях природно-заповідного фонду. Надалі спільники перевозили його до заздалегідь підготовленого цеху, де зберігали, сортували та обробляли. Після цього, каміння збували, зокрема й іноземцям.

Поліцейські провели 10 обшуків, під час яких вилучили 656 кілограмів бурштину, електронні ваги, мобільні телефони, автомобіль та чорнові записи.

Вартість вилученого каміння за цінами чорного ринку становить понад 1 млн грн.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 240-1 КК України, вирішується питання про повідомлення 6-ом жителям Сарненщини про підозру, а також встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронними органами повідомлено про підозру підприємцю, якого вважають "тіньовим куратором" незаконного видобутку бурштину. За даними слідства, підозрюваний не лише фінансово підтримував, але й забезпечував матеріальне оснащення злочинної організації, яка діяла під прикриттям геологічної розвідки надр.

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