$25 тисяч за непридатність до військової служби: адвокату повідомили про підозру

Фото: Київська обласна прокуратура

Адвокату повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженими посадовцями, поєднаному з вимаганням такої вигоди

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік вимагав від військовозобов’язаного 25 тисяч доларів за організацію зняття з розшуку ТЦК та СП та оформлення документів для отримання інвалідності й подальшого визнання непридатним до військової служби.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури адвокату повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, адвокат запропонував військовозобов’язаному кілька варіантів уникнення мобілізації. Один із них передбачав зняття чоловіка з розшуку ТЦК та СП та відповідної відмітки в реєстрі "Оберіг".

Інший варіант, за версією правоохоронців, полягав в організації оформлення медичних документів, які мали створити підстави для встановлення групи інвалідності. Надалі це мало дозволити військовозобов’язаному отримати висновок про непридатність до військової служби.

За організацію виготовлення необхідного пакета медичних документів та вплив на відповідних посадових осіб адвокат, за даними слідства, вимагав 25 тисяч доларів США.

24 вересня 2026 року під час зустрічі в Києві чоловік, як стверджують правоохоронці, одержав від військовозобов’язаного всю суму. Передача грошей відбувалася під контролем правоохоронців.

За курсом Національного банку України на день передачі коштів 25 тисяч доларів становили понад 1,1 мільйона гривень.

Дії адвоката кваліфікували за частиною 3 статті 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.