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08 октября 2026, 09:56

Россия запустила по Украине 142 дрона: есть попадание на семи локациях

08 октября 2026, 09:56
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 8 октября российские войска атаковали Украину 142 ударными беспилотниками. Среди них – дроны типа Shahed, в том числе 82 реактивные, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Беспилотники запускали по направлениям Орла, Курска и Шаталового в РФ, а также по временно оккупированному Донецку и Гвардейскому в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и других типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на семи локациях, а также падение сбитых беспилотников и их обломков на четырех локациях.

Напомним, вечером 7 октября российские войска атаковали многоэтажный жилой дом в Деснянском районе Киева. Погибли два человека. Еще четыре человека пострадали, в том числе двое детей.

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