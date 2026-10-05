Підробні довідки та хабарі ТЦК: СБУ викрила масштабні схеми ухилення від мобілізації

Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зокрема, на Прикарпатті викрили начальника районного ТЦК та його заступника. Відомо, що вони вносили неправдиві відомості до електронного реєстру військовозобов’язаних. За хабарі вони мобілізовували людей "на папері" або знімали їх з військового обліку.

Також на Вінниччині затримали двох організаторів схеми. За 20 тисяч доларів "бізнесмен" доставляв чоловіків до прикордоння і забезпечував їх картою з маршрутом втечі через лісисту місцевість в обхід контрольно-пропускних пунктів. Інший організатор, працівник державної установи, за гроші обіцяв організувати виїзд чоловіків до країн Європи під виглядом спортсменів.

На Закарпатті викрили двох жінок, які були адміністраторами спільнот у месенджері. В цій групі писали про локації роботи ТЦК та правоохоронці. Також у області затримали трьох організаторів каналу нелегального виїзду чоловіків призовного віку до Євросоюзу.

На Одещині викрили директора транспортного підприємства та двох його спільників. Вони за хабарі працевлаштовували чоловіків для отримання бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.