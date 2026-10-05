Повітряні тривоги паралізували третину роботи ТЦ у вересні

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Частка часу, протягом якого торгові центри в Україні були змушені зупиняти роботу через повітряні тривоги у вересні 2026 року, оновила антирекорд і сягнула 30,8%

Про це повідомила Українська рада торгових центрів, передає RegioNews.

Для порівняння, у вересні 2025 року цей показник становив 14,1%, а місяцем раніше – 22%.

Найвищою частка тривог у робочий час ТЦ була в Донецькій області – 92,2%. Далі йдуть Запорізька – 76,1%, Сумська – 73,4%, Чернігівська – 69,1% та Харківська – 58%.

Водночас суттєве зростання зафіксували і в Києві: за місяць показник збільшився з 11,6% до 32,7%. В УРТЦ зазначають, що для столичних торгових центрів та їхніх орендарів це стало серйозним викликом.

З 8 вересня в Україні почали диференціювати повітряні тривоги за рівнем загрози – на жовтий та червоний. У вересні жовті тривоги становили 60,9% від загальної тривалості, червоні –39,1%.

За даними УРТЦ, у середньому по Україні вимушений простій торгових центрів через повітряні тривоги з початку повномасштабного вторгнення вже сягнув 176,5 робочих днів. Лише у вересні 2026 року ТЦ простоювали в середньому 9,6 робочого дня.

Водночас навіть жовтий рівень загрози продовжує негативно впливати на роботу торгових центрів, оскільки великі міжнародні мережі здебільшого припиняють роботу своїх магазинів за будь-якого рівня повітряної небезпеки.

Нагадаємо, за даними міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка, кожна година повітряної тривоги, під час якої підприємства змушені зупиняти роботу, обходиться економіці України приблизно у $45 млн. При цьому повітряні тривоги можуть тривати до 10 годин на день.

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