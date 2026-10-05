08:45  05 жовтня
На Дніпропетровщині 19-річний водій авто збив чотирьох підлітків
10:16  05 жовтня
Конфлікт у центрі Львова: молодик погрожував дівчатам пістолетом
13:30  05 жовтня
Повітряні тривоги паралізували третину роботи ТЦ у вересні
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2026, 11:57

Росія б'є по залізниці: Україна майже вичерпала резерв локомотивів

05 жовтня 2026, 11:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україна майже вичерпала резерв локомотивів через російські удари по залізничній інфраструктурі та веде переговори з європейськими партнерами щодо постачання додаткового рухомого складу

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на Financial Times та міністра агрополітики Тараса Висоцького, передає RegioNews.

За його словами, переговори проводять із країнами, залізнична інфраструктура яких має таку саму ширину колії, як в Україні.

Проблема вже відчутна і в портовій логістиці. Виконавчий директор ТІС Микита Грубов повідомив, що лише в районі термінала компанії в порту Південний було втрачено три локомотиви. За його словами, дефіцит рухомого складу став одним зі слабких місць логістики.

Як зазначає FT, навіть відновлення роботи чорноморських портів не вирішує проблему доставки вантажів до причалів. Морський експорт залежить не лише від безпеки судноплавства, а й від здатності залізниці доправляти продукцію до портів.

За даними видання, останніми тижнями Росія посилила атаки на потяги, які перевозять зерно та залізну руду – ключові експортні вантажі України.

Як відомо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів допомогти Україні з локомотивами, сумісними з колією 1520 мм, та фінансуванням закупівлі нових.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення російські атаки пошкодили або знищили понад 500 локомотивів, більше половини – у 2026 році.

Читайте також: Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ УЗ локомотив Укрзализныця партнери
"Ніка" проти реактивних "шахедів": Зеленський розповів про нову ракету
05 жовтня 2026, 09:50
Міноборони заявило про ураження понад 51% потужностей НПЗ РФ
05 жовтня 2026, 08:26
Зеленський закликав посилити санкції проти РФ: "Кожен російський дрон реально зупинити"
02 жовтня 2026, 11:18
Всі новини »
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
На Харківщині фермери знайшли під час збору соняшника 6 бойових частин російських БпЛА
05 жовтня 2026, 16:08
На Тернопільщині чоловік силоміць відібрав мобільний телефон: його затримали
05 жовтня 2026, 15:53
Житель Херсонщини працював в окупаційному "МНС": справу передали до суду
05 жовтня 2026, 15:45
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
05 жовтня 2026, 15:40
Росіяни атакували Харків КАБом: пошкоджена п’ятиповерхівка
05 жовтня 2026, 15:31
Удар по Краматорську: у ДСНС показали наслідки
05 жовтня 2026, 14:50
Аварія з двома маршрутками у Києві: серед постраждалих – дитина
05 жовтня 2026, 14:04
За кордон "під ключ": на Львівщині продавали "мандрівки" за 15 тисяч
05 жовтня 2026, 13:55
РФ ударила дроном по багатоповерхівці на Житомирщині
05 жовтня 2026, 13:49
Повітряні тривоги паралізували третину роботи ТЦ у вересні
05 жовтня 2026, 13:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Всі блоги »