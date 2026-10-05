Росія б'є по залізниці: Україна майже вичерпала резерв локомотивів

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Україна майже вичерпала резерв локомотивів через російські удари по залізничній інфраструктурі та веде переговори з європейськими партнерами щодо постачання додаткового рухомого складу

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на Financial Times та міністра агрополітики Тараса Висоцького, передає RegioNews.

За його словами, переговори проводять із країнами, залізнична інфраструктура яких має таку саму ширину колії, як в Україні.

Проблема вже відчутна і в портовій логістиці. Виконавчий директор ТІС Микита Грубов повідомив, що лише в районі термінала компанії в порту Південний було втрачено три локомотиви. За його словами, дефіцит рухомого складу став одним зі слабких місць логістики.

Як зазначає FT, навіть відновлення роботи чорноморських портів не вирішує проблему доставки вантажів до причалів. Морський експорт залежить не лише від безпеки судноплавства, а й від здатності залізниці доправляти продукцію до портів.

За даними видання, останніми тижнями Росія посилила атаки на потяги, які перевозять зерно та залізну руду – ключові експортні вантажі України.

Як відомо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів допомогти Україні з локомотивами, сумісними з колією 1520 мм, та фінансуванням закупівлі нових.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення російські атаки пошкодили або знищили понад 500 локомотивів, більше половини – у 2026 році.

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