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05 жовтня 2026, 12:31

Ворог вдарив по КПП "Паланка" на кордоні з Молдовою: снаряд поцілив в автобус

05 жовтня 2026, 12:31
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Фото: прикордонна поліція Молдови
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Під час атаки на Україну 5 жовтня російський снаряд впав поблизу пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на українсько-молдовському кордоні

Про це повідомила прикордонна поліція Молдови, передає RegioNews.

Після удару снаряд рикошетом влучив в автобус, який був припаркований біля бар'єра, внаслідок чого легке поранення отримав прикордонник.

Інших постраждалих немає. Пошкоджено автобус та кабіну контролю.

Наразі роботу КПП призупинено. За інформацією видання NewsMaker та Генеральної інспекції поліції Молдови, рух у напрямку пункту пропуску перекрито від перехрестя доріг R-30 та R-31 у Штефан-Водському районі до завершення всіх слідчих дій та фіксації інциденту.

Фото: tg/Sila_Go

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче", розташованому на кордоні з Молдовою в Одеській області.

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Україна Молдова РФ кпп атака постраждалий прикордонник
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