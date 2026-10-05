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Воздушные тревоги парализовали треть работы ТЦ в сентябре
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05 октября 2026, 13:30

Воздушные тревоги парализовали треть работы ТЦ в сентябре

05 октября 2026, 13:30
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Доля времени, в течение которого торговые центры в Украине были вынуждены останавливать работу из-за воздушных тревог в сентябре 2026 года, обновила антирекорд и достигла 30,8%

Об этом сообщила Украинская рада торговых центров, передает RegioNews.

Для сравнения, в сентябре 2025 года этот показатель составил 14,1%, а месяцем ранее – 22%.

Наивысшая доля тревог в рабочее время ТЦ была в Донецкой области – 92,2%. Далее следуют Запорожская – 76,1%, Сумская – 73,4%, Черниговская – 69,1% и Харьковская – 58%.

В то же время, существенный рост зафиксировали и в Киеве: за месяц показатель увеличился с 11,6% до 32,7%. В УРТЦ отмечают, что для столичных торговых центров и арендаторов это стало серьезным вызовом.

С 8 сентября в Украине начали дифференцировать воздушные тревоги по уровню угрозы – на желтую и красную. В сентябре желтые тревоги составили 60,9% общей продолжительности, красные –39,1%.

По данным УРТЦ, в среднем по Украине вынужден простой торговых центров из-за воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения уже достиг 176,5 рабочих дней. Только в сентябре 2026 года ТЦ простаивали в среднем 9,6 рабочих дней.

В то же время, даже желтый уровень угрозы продолжает отрицательно влиять на работу торговых центров, поскольку крупные международные сети в основном прекращают работу своих магазинов при любом уровне воздушной опасности.

Напомним, по данным министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко, каждый час воздушной тревоги, во время которого предприятия вынуждены останавливать работу, обходится экономике Украины примерно в $45 млн. При этом воздушные тревоги могут продолжаться до 10 часов в день.

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