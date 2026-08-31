В Одесі через недбалість інженера на ремонті укриття в дитсадку громада втратила 320 тисяч гривень

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі інженеру з технічного нагляду повідомили про підозру у службовій недбалості під час ремонту укриття в дитячому садку

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, через неналежне виконання ним службових обов’язків міській громаді завдали майже 320 тисяч гривень збитків.

Пересипська окружна прокуратура повідомила чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України.

За матеріалами слідства, у листопаді 2025 року інженер здійснював технічний нагляд за капітальним ремонтом підвального приміщення дитсадка у Пересипському районі Одеси, де облаштовували захисну споруду цивільного захисту.

Правоохоронці встановили, що фахівець неналежно виконав свої обов’язки. Зокрема, він не вказав підряднику на виявлені порушення, не вимагав їх усунути та погодив акти виконаних робіт, попри наявні недоліки.

Таким чином, інженер фактично здійснив технічне приймання завершених будівельно-монтажних робіт, хоча вони були виконані з порушеннями.

Унаслідок таких дій, за даними слідства, Одеській міській громаді завдано майже 320 тисяч гривень збитків.

Нагадаємо, що на Харківщині будуть судити полтавського бізнесмена. Підприємець заволодів коштами, які виділялись на будівництво укриття для учнів.