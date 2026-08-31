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31 серпня 2026, 18:45

Забув, де припаркував: чоловік заявив про "викрадення" авто, а поліція знайшла його як нарушника ПДР

31 серпня 2026, 18:45
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Фото: поліція Тернопільської області
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У Тернополі патрульні отримали повідомлення про автомобіль АЗЛК-2141, який був припаркований із порушенням правил дорожнього руху та заважав проведенню аварійних робіт

Про це повідомляє поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

Інспектори прибули на місце та під час перевірки встановили, що автомобіль перебуває в розшуку як викрадений.

Патрульні зв’язалися з власником авто та повідомили, що його транспортний засіб знайшли на одній із вулиць міста. Чоловік після цього згадав обставини та пояснив, що просто забув, де припаркував автомобіль, і ніхто його не викрадав.

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб на громадянина винесли постанову за статтею 183 КУпАП.

У поліції наголошують, що перед повідомленням про можливе викрадення варто спершу перевірити всі місця, де могли залишити транспортний засіб. Такі повідомлення одразу передають усім екіпажам поліції, які починають пошуки автомобіля.

Нагадаємо, що Верховний Суд розглянув справу неповнолітнього з Луцька. Хлопець викрав авто і спровокував ДТП.

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