На трасі Київ — Чоп тимчасово обмежували рух у напрямку Києва

Фото: Поліція Київської області

На автодорозі М-06 Київ — Чоп 31 серпня тимчасово обмежували рух транспорту в напрямку Києва

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

За інформацією патрульної поліції Києва, обмеження діяло, починаючи від 23-го кілометра траси. Водіям пропонували користуватися альтернативними маршрутами.

Зокрема, на 23-му кілометрі об’їзд здійснювався через Дмитрівку, Забуччя, Бучу та Гостомель, а на 30-му кілометрі — через Шпитьки, Личанку, Гнатівку та Білогородку.

О 18:45 рух на автодорозі М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва відновили. Патрульна поліція повідомила, що наразі проїзд дозволений.

Нагадаємо, що 30 серпня у Шевченківському районі Києва ліквідували пожежі в нежитловій будівлі. Через це рух транспорту на вулиці Загорівській частково ускладнений — від перехрестя з вулицею Овруцькою.