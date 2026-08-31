У Києві пропонують змінити правила комендантської години та руху транспорту під час тривог

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Рада оборони Києва ухвалила звернення до уряду щодо зміни протоколів безпеки, які діють у столиці. Йдеться, зокрема, про організацію руху мостами під час повітряних тривог, роботу метро та послаблення комендантської години

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews .

За його словами, столиця пропонує оновити правила та заходи із забезпечення життєдіяльності міста з урахуванням нинішніх умов.

Зокрема, за умови ухвалення нових протоколів безпеки Київ пропонує змінити роботу метрополітену. Під час повітряних тривог Сирецько-Печерська (зелена) лінія метро має працювати без обмежень, із забезпеченням руху поїздів і перевезення пасажирів через Південний міст між правим та лівим берегами Дніпра.

Наземний комунальний транспорт, за словами Кличка, нині вже працює під час повітряних тривог.

Також Рада оборони Києва доручила Силам оборони та профільним структурним підрозділам КМДА невідкладно підготувати пропозиції щодо зняття обмежень руху автотранспорту мостами, де такі обмеження діють під час тривог.

Окремо Київ пропонує послабити комендантську годину. Зокрема, йдеться про дозвіл на рух транзитного вантажного транспорту в цей період для забезпечення ефективної роботи логістики.

Крім того, пропонується дозволити людям пересуватися містом у комендантську годину, щоб вони могли дістатися з вокзалів. Як пояснив Кличко, останнім часом потяги, а також інший міжміський та міжнародний транспорт часто затримуються і прибувають до Києва вже під час дії комендантської години.

"Також запропонуємо уряду розглянути напрацювання міста щодо іншого алгоритму роботи бізнесу, деяких медзакладів, навчальних закладів, комунальних установ, які надають сервіси містянам", — повідомив мер.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині посилять контроль за дотриманням комендантської години після звернень жителів щодо активного руху транспорту в нічний час.