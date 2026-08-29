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У селі Мила Бучанського района триває ліквідація наслідків ворожого удару по складу із подальшою детонацією вибухонебезпечних предметів. До робіт залучені понад 300 працівників ДСНС, а також інші екстрені служби

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Підтверджено загибель 27 осіб, і ця цифра не остаточна. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 42 людини, серед яких четверо дітей (семеро потерпілих ушпиталені).

Вибухами та пожежею пошкоджені близько 50 будинків, а також пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Із небезпечної зони евакуювали понад 380 цивільних мешканців (зокрема 59 дітей).

Наразі на локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території.

У Дмитрівській сільраді діє оперативний штаб, де постраждалим надають гаряче харчування, психологічну допомогу та вирішують питання щодо тимчасового проживання.

СБУ та Нацполіція розпочали досудове розслідування за статтею про службову недбалість. Слідчі з'ясовують, хто ухвалив рішення про розміщення боєприпасів поблизу житлової забудови всупереч встановленим нормам.

Нагадаємо, серед загиблих – голова Дмитрівської громади Бучанського району Тарас Дідич, який одним із перших вирушив на місце події.