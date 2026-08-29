01:35  29 серпня
Не можна співати і навіть говорити: співачці Наді Дорофєєвій поставили серйозний діагноз
23:55  28 серпня
Бензин падає, автогаз - зростає: як змінились цінники на АЗС
00:35  29 серпня
РФ атакувала ЖК популярної української ведучої
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2026, 11:49

Детонація після удару РФ на Київщині: пошкоджені близько 50 будинків, загинули 27 людей, понад 40 постраждали

29 серпня 2026, 11:49
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У селі Мила Бучанського района триває ліквідація наслідків ворожого удару по складу із подальшою детонацією вибухонебезпечних предметів. До робіт залучені понад 300 працівників ДСНС, а також інші екстрені служби

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Підтверджено загибель 27 осіб, і ця цифра не остаточна. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 42 людини, серед яких четверо дітей (семеро потерпілих ушпиталені).

Вибухами та пожежею пошкоджені близько 50 будинків, а також пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Із небезпечної зони евакуювали понад 380 цивільних мешканців (зокрема 59 дітей).

Наразі на локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території.

У Дмитрівській сільраді діє оперативний штаб, де постраждалим надають гаряче харчування, психологічну допомогу та вирішують питання щодо тимчасового проживання.

СБУ та Нацполіція розпочали досудове розслідування за статтею про службову недбалість. Слідчі з'ясовують, хто ухвалив рішення про розміщення боєприпасів поблизу житлової забудови всупереч встановленим нормам.

Нагадаємо, серед загиблих – голова Дмитрівської громади Бучанського району Тарас Дідич, який одним із перших вирушив на місце події.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа обстріли загиблі Київська область склади постраждалі детонація
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
РФ завдала повторного удару по Київщині: виникли пожежі на логістичних об'єктах
29 серпня 2026, 14:53
На Київщині кількість загиблих зросла до 37 людей, 30 серпня оголосили День жалоби
29 серпня 2026, 14:29
У Києві від поранень, отриманих під час атаки БпЛА, померла дворічна дівчинка
29 серпня 2026, 13:51
На Київщині на трасі М-06 організували проїзд однією смугою
29 серпня 2026, 13:26
На Львівщині поліцейський на BMW збив на смерть велосипедиста
29 серпня 2026, 12:54
У Києві на Оболоні дрон впав біля кафе: поранена дитина
29 серпня 2026, 12:25
У Сумах окупанти атакували дроном "швидкі" на території лікарні
29 серпня 2026, 11:18
На Київщині через детонацію на складах загинув голова Дмитрівської громади
29 серпня 2026, 10:58
Нічні та ранкові удари по Києву: пожежа в дев'ятиповерхівці, пошкоджені будинки, є постраждалі
29 серпня 2026, 10:32
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »