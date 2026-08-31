На Херсонщині судитимуть чоловіка за вбивство жінки й дитини та зґвалтування

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсонщини, якого обвинувачують в умисному вбивстві двох людей та зґвалтуванні малолітньої дитини

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, у липні 2022 року, під час тимчасової окупації Херсона російськими військами, чоловік убив свою 40-річну колишню дружину та її 7-річну доньку від першого шлюбу.

Судово-медична експертиза підтвердила, що перед убивством дівчинку було зґвалтовано. Причиною смерті обох потерпілих стало удушення.

Після скоєння злочину чоловік тривалий час переховувався за кордоном. У березні 2025 року йому заочно повідомили про підозру.

Завдяки співпраці українських правоохоронців із компетентними органами Польщі чоловіка затримали та 19 березня 2026 року екстрадували в Україну.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою та очікує на вирок суду.

Йому інкримінують пункти 1, 2, 10 частини 2 статті 115 та частину 4 статті 152 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох осіб, вчинене за обтяжуючих обставин, та зґвалтування малолітньої особи.

За санкціями цих статей чоловікові може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що військовослужбовцю Збройних сил РФ повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням — його звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої під час тимчасової окупації частини Херсонської області.