Вибухи з детонацією після атаки на Київщині: є жертви, евакуйовано понад 200 людей
Увечері 28 серпня, близько 20:10, внаслідок влучання ворожого БпЛА на території підприємства у селі Мила Бучанського району спалахнула масштабна пожежа, розпочалася детонація
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора та голову Київської ОВА Тимура Ткаченка, передає RegioNews.
Через загрозу та руйнування з місця події екстрено евакуювали понад 200 людей, серед яких є діти.
Внаслідок вибухів знищено приватний будинок, пошкоджено ще сім осель, пожежне авто та пансіонат для людей похилого віку.
На жаль, серед цивільного населення є загиблі та постраждалі, остаточна кількість жертв наразі уточнюється.
Правоохоронці розпочали розслідування. Слідство перевірить законність зберігання на цивільному підприємстві вибухонебезпечних матеріалів та дії відповідальних посадовців.
Нагадаємо, 28 серпня у Київській області після обстрілів спалахнули складські приміщення з подальшою детонацією. На трасі Київ–Чоп (М-06) частково обмежили рух усіх транспортних засобів.