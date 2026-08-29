Фото: соцмережі

Увечері 28 серпня, близько 20:10, внаслідок влучання ворожого БпЛА на території підприємства у селі Мила Бучанського району спалахнула масштабна пожежа, розпочалася детонація

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора та голову Київської ОВА Тимура Ткаченка, передає RegioNews.

Через загрозу та руйнування з місця події екстрено евакуювали понад 200 людей, серед яких є діти.

Внаслідок вибухів знищено приватний будинок, пошкоджено ще сім осель, пожежне авто та пансіонат для людей похилого віку.

На жаль, серед цивільного населення є загиблі та постраждалі, остаточна кількість жертв наразі уточнюється.

Правоохоронці розпочали розслідування. Слідство перевірить законність зберігання на цивільному підприємстві вибухонебезпечних матеріалів та дії відповідальних посадовців.

Нагадаємо, 28 серпня у Київській області після обстрілів спалахнули складські приміщення з подальшою детонацією. На трасі Київ–Чоп (М-06) частково обмежили рух усіх транспортних засобів.