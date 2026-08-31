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31 серпня 2026, 19:30

У Кривому Розі директору комунального підприємства оголосили підозру у завданні 3,6 млн грн збитків

31 серпня 2026, 19:30
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Кривому Розі директору комунального підприємства повідомили про підозру в заволодінні коштами підприємства через фіктивне працевлаштування 20 людей. За даними слідства, збитки становлять 3,6 млн гривень

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що 62-річний керівник організував схему безпідставного нарахування та виплати заробітної плати людям, які фактично не виконували своїх трудових обов’язків.

За даними слідства, з липня 2023 року до листопада 2025 року чоловік забезпечив формальне працевлаштування на підприємстві 20 осіб. Водночас вони фактично не перебували на робочих місцях і не виконували покладених на них функцій.

Для реалізації схеми директор організував оформлення необхідних кадрових документів, а також внесення до табелів обліку робочого часу неправдивих відомостей про нібито виконання працівниками своїх обов’язків.

Унаслідок цього підприємству, за даними слідства, завдано збитків на 3,6 млн гривень.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном або коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

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